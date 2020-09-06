Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü hem alkollü hem de koronalı çıktı
|06 Eylül 2020 06:50
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Aksaray'da korona virüs karantinasını delerek alkol alan covidli hasta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Alkollü sürücü polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanırken, polislerden karantinada olduğunu saklayan sürücünün covidli olduğu hastanede ortaya çıktı.
Olay gece yarısı Küçük Bölcek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi şüphe üzerine seyir halindeki 68 AAG 995 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu şahıs Küçük Bölcek Mahallesi 2650 sokakta yakalandı. Kimlik kontrolünden geçirilen sürücüsünün Eren A. (28) olduğu tespit edilirken alkollü olan sürücü gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada hastane görevlileri tarafından giriş yapıldığında Eren A.'nın 5 gün önce korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bu kapsamda ev karantinasına tabi tutulduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinden covidli ve ev karantinasında olduğunu saklayan alkollü sürücünün yapılan alkol ölçümünde 101 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırların üzerinde alkollü olan sürücü covidli olduğunu saklayarak polis ekiplerini de riske atarken, sürücünün ev karantinasını deldiğini tespit eden polis memurları da hastanede birbirlerini dezenfekte etti. Alkollü sürücü Eren A.'ya alkollü olarak araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işleme tabi tutuldu.
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