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Akdeniz Fırtınası... Şehit Cengiz Topel tatbikatı bugün başlıyor

Türkiye ve KKTC'nin "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" bugün başlıyor. 10 Eylül'e kadar devam edecek tatbikata Türkiye'den firkateyn, hücumbot, korvetler ve denizaltılar ile F-16'lar, SİHA ve ATAK helikopterleri katılıyor.
 06 Eylül 2020 07:40
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Akdeniz Fırtınası... Şehit Cengiz Topel tatbikatı bugün başlıyor

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında KKTC'de icra edilecek. Yıllık planlı tatbikatlar arasında bulunan tatbikat ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tatbikata Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurları büyük katılım sergileyecek.

TECRÜBE KATACAK

Türk donanmasının gözdesi fırkateyn, hücumbot ve korvetler ile denizaltılar, deniz havacılık unsurları, insansız hava araçları, F-16 savaş uçakları ile ATAK helikopterlerinin katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eşzamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları icra edilecek. KKTC'den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı özel görev birliği, kara havacılık birliği ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nın gözü pek komandoları tatbikatta görev üstlenecek. Fiili olarak icra edilecek tatbikat kapsamında, Türk ve KKTC askeri unsurları ile birleşik ve müşterek harekat tecrübeleri arttırılacak, harbe hazırlık seviyesi test edilecek.

ORTAK HAREKAT KABİLİYETİ

Bölgeye yönelik artan tehdit dolayısıyla, tatbikatın Türkiye-KKTC müşterek harekat kabiliyetinin sergilendiği bir platform olarak gövde gösterisine dönüşmesi bekleniyor. Fransa'nın uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak bölgede üslenme çabaları, GKRY'nin bir süredir devam eden tek taraflı silahlanma faaliyetlerine ABD'nin silah satış ambargosunu kaldırarak katkı sunması ve bölgesel gerilimde tarafgirlik çabaları ve bölge barışına hizmet etmeyen girişimlerin artması karşısında, Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması kararlılığı, diplomasinin ardından sahada da teyit edilecek.

Geçitkale'ye görev

Türkiye'nin kısa süre önce Geçitkale'ye kurduğu İHA üssünün de tatbikatta görev üstlenmesi bekleniyor. Türkiye, ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararı sonrası gerekli mukabil adımların kararlılıkla atılacağını vurgulamıştı. Bu doğrultuda Geçitkale Hava Üssü'nün güçlendirilmesi, TSK üssü haline getirilerek silah sistemlerinin buraya konuşlanması, KKTC'deki birliklerin modern harp silah araç ve gereçleriyle takviye edilmesi gibi planlamalar bulunuyor.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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