Vekile asansörlü kürsü amortisörlü koltuk
|06 Eylül 2020 07:51
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Yeni yasama yılında Meclis Genel Kurulu'nda bir dizi yenilik hayata geçecek. 1 Ekim'deki yeni yasama yılına hazırlanan Meclis'te, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sıkı takibini yaptığı Genel Kurul tadilatı tüm hızıyla sürüyor.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle 600'e çıkan vekil sayısı doğrultusunda Genel Kurul'daki koltuk düzeni de ona göre yapıldı. Eksik veya onarılması gereken koltuklar 1998'deki orjinaline uygun olarak yapılırken, amortisörler de yenilendi. Artık milletvekilleri yerinden kalktığında koltuklar sağa sola dönük kalmadan, otomatik olarak masayla paralel hale gelecek. Böylece salonda göz estetiği de sağlanmış olacak.
Asansörlü kürsü
Milletvekili konuşma kürsüsünün yerinin değiştirilmesinden neden vazgeçildiği de açığa çıktı. Özellikle televizyon ekranlarına yansıyan, "Başkanlık Divanı görüntü kompozisyonunu" bozacağı gerekçesiyle bu değişime Divan Yönetimi'nin olumsuz baktığı öğrenildi. Kürsünün ortaya alınması halinde kürsüdeki konuşmacı vekilin, TBMM'yi yöneten başkan veya başkanvekili ile Divan'ın görüntüsünü kapattığı bildirildi.
Salondaki yeri aynen korunacak kürsünün, konuşmacı milletvekillerinin boyuna göre ayarlanması için inip çıkabilen, "asansörlü" sistem kurulacak. Böylece özellikle engelli vekiller için ayrıca platform yerleştirilmesine gerek kalmayacak. Kürsüye, "prompter sistemi" konulması konusunda ise henüz nihai karar verilmedi.
İki dev ekran
Genel Kurul'da bir ilk daha yaşanacak ve salona görüşmelerin canlı yansıtıldığı iki dev ekran konulacak. Konuşmacının adı soyadı ve seçildiği il ekrana yansıtılacak. Bu uygulamanın gerekçesi, kürsüye çıkan milletvekilinin kim olduğuna ilişkin anonsu kaçıranların birbirlerine "Konuşan kim, nerenin milletvekili" diye sorması ve görüşmelerin daha rahat takip edilebilmesi olarak açıklandı.
Yenilecek elektronik sistem için ithal edilen sistem parçaları 13 Eylül'de teslim alınacak. Ancak kurulum 1 Ekim'e yetişmeyeceği için malzemeler korunaklı depoya kaldırılacak. Bilgisayar uygulamalarını da içeren elektronik sistem, önümüzdeki yılda tatil döneminde masalara monte edilecek.Parmak izi çipli kart
Milletvekillerinin yenilen çipli kimlik kartlarının basımı ise, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nce tamamlanmak üzere. Resmi kimlik yerine geçecek çipli kartlarda uluslararası standartlar gözetilirken, milletvekillerine ait tüm bilgiler hem Türkçe hem İngilizce olarak yer alacak. Çipli kimliğe vekillerin parmak izleri de konulacak. Milletvekilleri oylama sistemine hem parmak izi hem şifre hem de çipli kimlik kartlarıyla girilebilecek.
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