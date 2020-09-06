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Anaokulları yeni döneme hazır... Minikler için alınan tedbirler

Okullar 21 Eylül'deki yüz yüze eğitime hazırlanırken bulaş riskini en aza indirmek için hummalı çalışmalar sürüyor.
 06 Eylül 2020 08:45
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Anaokulları yeni döneme hazır... Minikler için alınan tedbirler

Anaokulları 21 Eylül için geri sayıma başladı. Velilerin çocuklarını okullara gönül rahatlığı ile gönderebilmeleri için anaokulları, bakanlık tarafından hazırlanan kılavuzda yer alan önlemleri yerine getirirken bunu iş güvenliği uzmanları tarafından yapılan denetimlerle de belgeliyor. AKŞAM, Küçükçekmece'deki Nilüfer Anaokulu'nda alınan önlemleri tek tek inceledi:

KAPASİTE DÜŞÜRÜLDÜ

Nilüfer Anaokulu Müdürü Müzeyyen Kardaş Koçak, "21 Eylül'e hazırız" diyerek şunları kaydetti: "Amacımız velilerimizin taşıdığı endişeyi en aza indirmek. Bu kapsamda geçen yıl 255 olan okul kapasitemizi 125'e düşürdük. Eğitimin nasıl verileceğini, alınan önlemleri velilerimize bildirdik. MEB İş Güvenliği teknik ekibi de okulda incelemelerini sürdürüyor. "

700 OKUL BAŞVURDU

Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Fatih Kurtulmuş, çocukları virüsten korumak için yayınlanan kılavuzdaki önlemlere tüm okulların uyma zorunluluğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Sadece İstanbul'da bir hafta içinde tüm eksiklikleri gideren 700 kamu okulumuz belge almak için başvuru yapıp inceleme istedi."

ATEŞİ ÇIKAN İZOLE ODAYA ALINACAK

Çocuklardan biri, ateşi yükseldiğinde izole odaya alınarak aileye ve sağlık ekiplerine haber verilecek. Öğrenciyle temaslı herkes testten geçirilecek.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

İş Güvenliği Uzmanı Fatih Kurtulmuş, anaokulu öğrencileri için evden çıkıp tekrar eve döndükleri ana kadarki süreci şöyle anlattı:

- Çocukları evden her gün aynı kişi getirecek. Bu kişi 65 yaş ve üstü olmayacak. Gelirken takılan maske girişte değiştirilecek.

- Çocuğun okula girerken batığı paspasın içindeki solisyon ayakkabısındaki mikrobun içeri girmesini önleyecek.

- Girişte çocukların el değmeden galoş giymesi için özel bir sistem kuruldu. Termal kamera ateşini ölçecek. Çocuk alınan tedbirlerden tedirginlik duymayacak.

- Derste, öğretmen maske takacak, çocuk takmayacak.

- El dezenfektanı, mendil, ıslak havlu çocukların kendilerine özel olacak. Ortak kullanılan tüm alanlar, günde 3-4 kez temizlenecek. Öğretmen dışındaki görevliler siperlik takacak.

- Gün sonu ise tüm okul alkolsüz solisyonlarla ilaçlanacak.

- Ortak kitap ve oyuncak kullanımı olmayacak.

- Okul bahçesindeki oyun alanları sosyal mesafeye göre ayarlandı. Oyun bitiminde oyuncaklar mutlaka dezenfekte edilecek.

BÜLENT ŞANLIKAN
Akşam
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