Sakarya'da o bahçede neler oldu?

Hürriyet'ten Musa Kesler, o fındık bahçesine gitti, işçilerle konuşup olayın iç yüzünü araştırdı.



Sakarya'da saldırıya uğrayan Mardinli Demir ailesinin mensupları, 15-16 kişilik bir grup halinde 20 gün önce fındık bahçelerinde çalışmak üzere Sakarya'ya geldiler. En büyükleri 27 yaşındaydı. En küçükleri ise 15 yaşındaki Şilan. Gruplar halinde bahçelerde çalışıyorlardı. Cuma günü de Hasan Cebecioğlu adlı kişinin bahçesinde çalışmaya başladılar. Ancak fındık toplarken anlaşmazlık çıktı. Daha sonra da görüntülere yansıyan olaylar yaşandı. Demir ailesinin üyeleri başlarından geçenleri şöyle anlattı:

ŞİLAN'I DARP ETTİLER

Baran Demir: "Cuma sabah erkenden çalışmaya başladık. 2 saat falan geçmişti. Hasan adlı bu adamın bahçesindeki ilk günümüzdü. Fındık topluyorduk. Hasan adlı adamın torunu bizi yönlendiriyordu. Bize 'Bu tarafa kayın, burayı da toplayın' dedi. Biz de o tarafa yöneldik. Ancak Hasan gelerek 'Köpek sürüsü gibi ne o tarafa bu tarafa gidiyorsunuz' diye bize kızdı, hakaret etti. Biz de torununun yönlendirdiğini söyledik. Hakarete devam etti. 'Seni jandarmaya şikayet edeceğiz, işçilere kötü davranıyorsun diye' dedik. Orada artık çalışmayacağımızı söyledik. Köye gittik. Oğullarını aramış demek ki. Oğulları geldi. 'Babamıza kim böyle böyle dedi' diye sordular. Küfür edip bize saldırdılar. 15 yaşındaki kuzenim Şilan'ı da darp ettiler."

BAVER'İN YÜZÜ KANADI

Nadile Demir: "Bahçede fındık topluyorduk. Yan tarafta biraz fındık kalmıştı. Bahçe sahibi Hasan Cebecioğlu'nun torunu, 'Buraları da toplayın' dedi. O tarafa gittik. Hasan bunu görünce, 'Ne it sürüleri gibi oraya gidiyorsunuz' diye bize hakaret etti. Biz de tenekeleri attık, çalışmıyoruz dedik. Onu jandarmaya şikayet edeceğimizi söyledik. 'Ne yaparsanız yapın' dedi. Biz giderken oğulları geldi. Önce hakaret ve küfür ettiler sonra saldırdılar. Kuzenim Baver'i darp ettiler. Yüzü kanadı."

ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ

Doğan Demir: "Biz her sene Sakarya bölgesine fındık toplamaya gideriz. Ben bu sene gitmedim. Kardeşim Baran ve kuzenlerimiz Baver, Barış ve Şilan gitti. 20 gündür oradaydılar. Olayın yaşandığı bahçede ilk kez çalışıyorlar. Olay günü bahçede anlaşmazlık oluyor. Baran'a ve diğerlerine hakaret ediyor bahçe sahibi. 'Burayı Mardin mi sandınız, it sürüleri!' şeklinde laflar söylüyor. Hakaret ediyor. Tartışma oluyor. Sonra adam oğullarına haber veriyor. Onlar da kalabalık olarak gelip darp ediyorlar. Kuzenimiz Şilan da darp edilmiş. Olayın takipçisi olacağız, şikayetçi olacağız."

'KÖYDE YOKLAR'

Olayın diğer tarafı olan fındık bahçesi sahibi Hasan Cebecioğlu ve oğullarıyla iddia ve suçlamaları konuşmak üzere ailenin Kocaali ilçesinin Ortaköy beldesine bağlı Sırt Mahallesi'ne gittik. Ancak aile evde değildi. Olaya dair yorum yapmak istemeyen ailenin diğer mensupları ve komşular,"Köyde yoklar, olayla ilgili de konuşmak istemiyoruz" cevabını verdi. Köyde karşılaştığımız Diyarbakır'dan gelen tarım işçileri ise, yağmur arası verseler de fındık toplamaya devam ediyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATTIK

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, olayla ilgili şunları söyledi: "16 tarım işçisinin geçimsiz bir işverenin tutum ve davranışlarından dolayı rahatsız olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine işçiler ayrılmak istiyor. Tartışma sonrasında maalesef üzücü bir hadiseye, kavgaya dönüşüyor. Ne işveren tarafından ne de işçiler tarafından herhangi bir şikayette bulunulmuyor. Olayın detaylarının ortaya çıkarılması ve sürecin işleyebilmesi için resen konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

"TÜRK-KÜRT ÇATIŞMASI DEĞİL

Darp edildikleri iddia edilen Şilan Demir ve Rojda Demir olayın ardından memleketleri olan Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ köyüne döndü. Şilan Demir yaşananların Türk-Kürt çatışması olmadığını belirterek, "Bize hakaret ettikleri için işi bıraktık. Bizi darp ettiler. 6 kişi saldırıya uğradık. İlk defa böyle bir olay yaşadık. Aile çok geçimsizdi. Kürt- Türk çatışması değil. Öyle bir şey yok. Hepimiz kardeşiz" dedi.

BİR TEK BUNLAR BÖYLEYDİ

Rojda Demir ise yaşananları, "10 yıldır fındık toplamaya gidiyorum. İlk defa böyle bir şey gördük. Bir tek bunlar böyleydi. Türk-Kürt kardeştir. Hepimiz aynı bayrak altında yaşıyoruz. Saldırıya uğradık. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız, o insanların cezalandırılmasını istiyoruz" diye anlattı.

Kasım Demir de, "Tartıştığımız kişiler başından beri sorunluydu. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntı yaşamadık" dedi.