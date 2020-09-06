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Tarlada online ders

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan ve tarlalarda çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı. Öğrenciler tarlada hem ailelerine yardım etmenin hem de derslerinden geri kalmamanın huzurunu yaşadı.
 06 Eylül 2020 09:41
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Tarlada online ders

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan ve tarlalarda çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı. Öğrenciler tarlada hem ailelerine yardım etmenin hem de derslerinden geri kalmamanın huzurunu yaşadı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullar açılana kadar öğrenciler EBA üzerinden eğitimlerine devam ederken, internet ve bilgisayar gibi koşulların kısıtlı olduğu mahallelerde yaşayan öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından internet, bilgisayar, tablet gibi teknolojik ekipmanlarla döşenen EBA Mobil Destek Aracı hizmete girdi. Mobil Destek Aracı, kırsal mahalleleri dolaşarak, bağ, bahçede çalışan ve ailelerine yardım eden öğrencilerin ayağına giderek, öğrencilerin derslerden geri kalmaması sağlanıyor. Öğrenciler mobil destek aracı sayesinde ilçe merkezinde kurulan canlı yayın stüdyolarında öğretmenleriyle birebir konuşarak, ders işliyor. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Düşünekli, "Pandemi nedeniyle öğrencilerimize ne kadar uzaktan eğitim verilmeye çalışılıyorsa da, biz öğrencilerimize daha yakın olmak istedik, bir de özelikle kırsal mahallelerde yaşayan internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerimizin olduğunu da biliyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nuri Kapanoğlu'nun talimatıyla öğrencilerimize böyle bir hizmet yapmayı kararlaştırdık. İlk çalışmamızı yaptık ve çok verimli oldu. Öğrencilerimiz, karşılarında aracı ve öğretmenleri gördüklerinde bir hayli şaşırdı. Eğitimin ayaklarına kadar gelmesi, canlı yayın ile ders almaları onları çok mutlu etti. İmkanlar el verdiği takdirde bu mobil araçlarını çoğaltmayı ve daha fazla öğrenciye ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Öğrenciler EBA Destek Aracıyla kendilerine ders verilmesinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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