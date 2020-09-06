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Bakan Soylu: SİHA ile 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 06 Eylül 2020 10:18
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Bakan Soylu: SİHA ile 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de 6 teröristin Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu gitti, azı kaldı... Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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