Bakan Soylu, geçişi sırasında yolun trafiğe kapatılması nedeniyle özür diledi
Bakan Soylu, bir kişinin tepkisi üzerine kişisel Twitter hesabından özür diledi
|06 Eylül 2020 10:45
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Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde kaybolan jandarmaların arama kurtarma çalışmalarını yerinde izlemek için Doğankent'e gitti.
Bakan Soylu Doğankent'teyken güvenlik güçleri tarafından trafik durduruldu.
Araç kuyrukları uzayınca yolda kalanlar tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi.
O tepkilerden biri Hakkı Katırcıoğlu'na aitti.
Katırcıoğlu Twitter'dan "Rezalete bak. İçisleri bakanı geliyormuş. Yol 2 saat kapalı kalcakmış. Allahtan revamı bu.Ülkenin geldiği hale bak" diye yazdı.
Bakan Soylu ise kişisel Twitter hesabından bu mesajı paylaşarak özür diledi.
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