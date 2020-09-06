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Ezan sesi duyulmayınca caminin minaresini binanın çatısına yaptılar

Bursa'da, yüksek binaların arasında kalması sebebiyle Mevlana Camisi'nde okunan ezan, mahallede yeterince duyulmayınca, caminin minaresi yıkılarak yüksek bir binanın çatısına yeni minare yapıldı. Caminin yanında olması gereken minarenin karşı binanın çatısında olduğunu görenler şaşkınlık yaşıyor.
 06 Eylül 2020 10:54
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Ezan sesi duyulmayınca caminin minaresini binanın çatısına yaptılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camisi'nin 1989 yılında yapımına başlandı. Yaklaşık 3 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından cami, 1992 yılında hizmet vermeye başladı. Gittikçe artan nüfus ve yeni yapılaşmalar ile birlikte cami yüksek binaların arasında kaldı.

Minaresi binalardan daha alçakta kalan camiden ezan okunduğu sırada mahallenin tamamına sesin gitmemesi ve şehre yabancı olan insanların cadde üzerinden geçerken caminin minaresini görememesi üzerine cami yönetimi harekete geçti. Mevcut minare yıkılarak, caminin karşısındaki Kur'an Kursu binasının çatısına yapıldı.

'CADDEDEN GEÇENLER DE MİNAREYİ GÖREMİYORDU'

Görenlerin ilk etapta şaşkınlık yaşadığını belirten Mevlana Cami imamı Cemil Sancar, "Camimizin yapımına 1989 yılında başlandı. 2-3 yıl içerisinde yapımı bitti. Mahalle kalabalık olunca kıblenin sağ tarafına doğru camiye yeni bir ekleme yaptık. Şu anda alt ve üst kısmı cemaatimize yetmektedir. Camimiz büyük, yüksek binaların arasında kalmış durumda. Mahallenin içinde kalmış, caddeden görünmüyor. Ses sistemi de mahallemize yeterince ulaşmıyordu. Camimiz ilk yapıldığında yan tarafında minaresi vardı. Daha sonra bu sebeplerden dolayı bu minareyi Kur'an kursumuzun üstüne aldık. Minare yüksekte kalınca ses sistemini daha da güçlendirdik ve mahallemizin her tarafına ses gitmeye başladı. Amacımız, ses sisteminin sesten dolayı az olması ve dışarıdan herhangi bir yerden caminin görünmemesiydi. Şimdi cadde üzerinde minareyi gören, caminin burada olduğunu anlıyor ve buraya geliyor. Görenler ilk etapta şaşırıyor ama sebebini söyledikten sonra olumlu bir şekilde karşılıyorlar. Yeni bir projemiz var. Eski minarenin olduğu yere, yeniden yapılması gündemde. Bunları istişare ederek ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini kararlaştıracağız" dedi.
DHA
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