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Yenge yeni gelinin evini soydu, ardından karakola gidip şikayetçi oldu

Denizli'de yeni evlenen çift, ailesinin evine ziyarete gittiği sırada düğünde takılan ve evde bulunan 200 bin TL'lik altın ve paraları çalındı. Eve geldikleri sırada durumu fark eden çiftin ihbarı üzerine harekete geçen JASAT timi, hırsızı yakaladı. Çiftin düğün takılarını çalan ise evin yedek anahtarını taşıyan yenge çıktı.
 06 Eylül 2020 11:03
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Yenge yeni gelinin evini soydu, ardından karakola gidip şikayetçi oldu

Denizli'de yeni evlenen çift, ailesinin evine ziyarete gittiği sırada düğünde takılan ve evde bulunan 200 bin TL'lik altın ve paraları çalındı. Eve geldikleri sırada durumu fark eden çiftin ihbarı üzerine harekete geçen JASAT timi, hırsızı yakaladı. Çiftin düğün takılarını çalan ise evin yedek anahtarını taşıyan yenge çıktı.

Olay, Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce evlenen R.B. (30) ve H.B. (28) çifti dün sabah saatlerinde evlerinden çıkarak ailelerine ziyarete gittiler. Düğün takılarını evde saklayan çift, eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Evdeki tüm alanı tek tek aramalarına rağmen düğünde takılan 200 bin TL değerinde altın ve paraları bulamayan çift ile yenge Y.S. (38) jandarmaya giderek takıların çalındığı ihbarında bulunarak ifade verdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Paraları çamaşır makinesinde yıkamış

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT'ın titiz çalışmasının ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin gelinin yengesi Y.S. olduğu ortaya çıktı. Çiftin el öpmek için aile evine gittiği anı fırsat bilen Y.S.'nin kendisinde bulunan yedek anahtar ile eve girerek 200 bin TL değerindeki altın ve parayı aldığı tespit edildi. Evinde yapılan aramalarda yengenin paraları yıkadığı tespit edilirken, altınlar ise evin farklı bölümlerinde saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan yenge Y.S.'nin gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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