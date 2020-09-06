Alman aşısına bin gönüllü aranıyor

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Alman biyoteknoloji firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının ABD, Türkiye ve Almanya'da Faz 3 denemelerinin yapılması planlandı. Almanya kökenli bu aşı, ABD'li bir firmanın da desteği ile üretildi.

Şirket, Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu'ndan deneme için izin aldıktan sonra üniversite ve şehir hastanelerinin enfeksiyon bölümlerine yazı gönderildi.

HASTANELERE YAZI GİTTİ

Hastanelerle yapılan yazışmalarda, Amerikalı ilaç firmasının da ortaklığıyla çalışılan aşının, Türkiye'de 9 merkezde, bin gönüllü üzerinde çalışılacağı belirtildi. Resmi yazıda, gönüllü kabullerinin bir an önce başlaması, sağlık kurulu personeli ve üniversitelerin personellerinin de gönüllü olabileceği ifade edildi. Aşılama aşamasına da 10 Eylül'de geçileceği bildirildi.