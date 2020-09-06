Koronavirüs hastaları ambulanslarla KPSS'ye getirildi
|06 Eylül 2020 11:34
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Sivas'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, sınava girecekleri okullara ambulanslarla getirildi.
Sivas Valiliğince Kovid-19 testleri pozitif ve temaslı kişiler için Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi ve Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu hazırlandı.
Koronavirüs testi pozitif olan ve sağlık durumları iyi olup evde gözlem altında tutulan 80 kişi, filyasyon ekiplerince ambulans ve sağlık müdürlüğüne ait araçlarla sınav merkezlerine taşındı.
Sınav görevlileri tarafından maskesini değiştirmek isteyen adaylara yeni maske dağıtıldı.
Ekiplerin sınav sonunda Kovid-19 hastalarını tekrar evlerine götürecekleri öğrenildi.
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