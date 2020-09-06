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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu'nda ilk tren raylara indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren setinin imalatları tamamlanarak raylara indirildi
 06 Eylül 2020 12:05
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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu'nda ilk tren raylara indi

İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren setinin imalatları tamamlanarak raylara indirildi. Bakan Karaismailoğlu, 120 kilometre hız yapabilecek Türkiye'nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setlerinin bu ay içerisinde birleştirilerek performans testlerine başlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduklarını belirterek, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu inşasında da önemli bir aşamaya geldiklerini bildirdi. 9 istasyondan oluşan dev projenin 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa edildiğini belirten Karaismailoğlu, iki yıl gibi kısa bir sürede büyük yol aldıklarını anlattı.

-Tren Setlerinde Yüzde 60 Yerlilik Şartı
Bakan Karaismailoğlu, metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerinin altını çizdi. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda kullanılacak tren setlerinin 136'sının yüzde 60 yerlilik şartı ile Türkiye'de üretileceğine dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bu metro hattı sadece İstanbul Havalimanı'nı İstanbul'un dört bir yanına bağlamakla kalmayacak, yerli metro seti imalat kapasitemizi de artıracak. Dünyanın en hızlı metro setlerini üretme noktasında önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

-Yıl Sonuna Kadar 10 Set Raylara İnecek
Havalimanına ulaşımı neredeyse yarım saate düşürecek projede kullanılacak tren setlerinin ilkinin imalatlarının tamamlandığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Tüm metrolarda maksimum hız 80 km/saat iken, Türkiye'de ilk kez bu metro sisteminin yanı sıra ilkinin imalatını tamamladığımız bu tren setlerimiz de 120 km/saat hıza uygun yapıldı" dedi.
İlk tren setinin metro hattına Göktürk- Kağıthane arasındaki şafttan raylara indirildiğini bildiren Karaismailoğlu, tren setlerinin hattın bakım merkezinde bu ay içerisinde birleştirileceğini ve performans testlerine başlanacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, yıl sonuna kadar 10 tren setinin imalatlarının tamamlanarak raylara indirileceğinin de altını çizdi.

-10 kazı makinesi aynı anda çalıştı
Hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet kazı makinesinin aynı anda kullanıldığını anlatan Karaismailoğlu, "Yapım aşamasında olduğu gibi sürücüsüz trenlerimiz, saatte 120 kilometrelik hızla metro hız rekorunu da kıracaklar. Her gün 600 bin İstanbullu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edecek. Metro hattımız, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçerken, şehir içi karayolu trafik yükünü önemli oranda azaltacak. İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini daha da güçlendiriyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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