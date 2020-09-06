Meterolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
|06 Eylül 2020 12:41
|Yazdır
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Bingöl,Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaptı.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada:"Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinden seyretmesi bekleniyor.Rüzgarların batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğlen saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40- 60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor"denildi.
Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmasını isteyen merkez,Rüzgarların kuvvetli ve kısa süreli olarak fırtına şeklinde esmesinin beklenmesinden dolayı çatı uçması,ağaç ile direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KPSS sonrası trend oldu... İşte o tablo
06 Eylül 2020 13:44
|KPSS'ye geç kalınca kapıyı yumrukladı
06 Eylül 2020 13:17
|Kırtasiye ürünlerine dikkat: Ergenlik dönemini bozup, kanseri tetikleyebilir
06 Eylül 2020 13:12
|MSB'den Oruç Reis paylaşımı: Güçlü, kararlı ve muktedir
06 Eylül 2020 12:55
|KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi
06 Eylül 2020 12:35
|Karadeniz gazı üretime başlanmadan fiyatlara olumlu yansıyacak
06 Eylül 2020 11:17
|Saatler de altın kadar değerlendi
06 Eylül 2020 10:26
|İsrafın boyutu dağları aştı
06 Eylül 2020 08:00
|Ülkenin güneyi yanacak, kuzeyinde yağmur yağacak
06 Eylül 2020 07:45
|Kişilere özel sınav ilanları veya sınavsız alımlar nasıl sonlandırılacak?
06 Eylül 2020 07:00