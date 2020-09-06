1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırtasiye ürünlerine dikkat: Ergenlik dönemini bozup, kanseri tetikleyebilir

Evlerdeki kırtasiye alışveriş listesi azalsa da yeni eğitim döneminin uzaktan eğitimle başlamasıyla birlikte devam ediyor. Kırtasiye ürünleri alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Murat Elli, "Bazı ürünlerde bulunan kimyasal maddeler çocuklarda ergenlik dönemini bozabilir. Astım ve çocuklarda uçucu maddelere bağlı lösemiye yol açabiliyor" dedi.
 06 Eylül 2020 13:12
Yazdır
Kırtasiye ürünlerine dikkat: Ergenlik dönemini bozup, kanseri tetikleyebilir

Evlerdeki kırtasiye alışveriş listesi azalsa da yeni eğitim döneminin uzaktan eğitimle başlamasıyla birlikte devam ediyor. Kırtasiye ürünleri alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Murat Elli, "Bazı ürünlerde bulunan kimyasal maddeler çocuklarda ergenlik dönemini bozabilir. Astım ve çocuklarda uçucu maddelere bağlı lösemiye yol açabiliyor" dedi.

Okul çantaları, suluklar, kokulu silgiler, rengarenk kalemler raflarda ilgi çeken ürünler arasında yer alıyor. Seçerken zorlandığımız bu ürünlerin özellikle çocuklar üzerinde büyük tehlikelere neden olabileceğini söyleyen Çocuk Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Murat Elli, "Kalemlerin ve silgilerin mümkün olduğunca kokusuz ve iyi malzemeden yapılmış olması gerekir. Kırtasiyelerde sadece fiyata değil ürünün kalitesine bakmak gerekiyor. Markasız, ara ürün tabir edilen merdiven altı tabir edilen plastiklerden yapılmış suluklar, çantalar, kalemler, silgiler gibi ürünlerden uzak duracağız" ifadelerini kullandı.

SULUKLARDA PVC TEHLİKESİ

Özellikle daha küçük yaş grubu için ailelerin tercih ettiği ürünler arasında yer alan suluk için de uyarılarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Elli, "PVC içerisinde su ile beklediği zaman, güneşe maruz bırakıldığında ve yiyeceklerle temas ettiğinde belirgin toksik maddeler ortaya çıkıyor. Okul çantalarının üzerindeki kaplama resimlerin dönüştürülmüş plastikten yapılmaması gerekiyor. Yemek kaplarından su kaplarına kadar mümkün olduğunca camların tercih edilmeli" dedi.

KOKULU ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Kokulu ürünlerden de sakınmak gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Elli, "Kokulu silgilerle, silme işlemi yaptığında asbest denen maddeler ortaya çıkıyor. Kokusuz silgiler tercih edilmeli. Kokular ürünün içerisine mutlaka bir kimyasal katıldığı için oluyor" ifadelerini kullandı.

KEÇELİ KALEMLERİN SU YA DA ALKOL BAZLI OLMASI GEREKİYOR

Prof. Dr. Elli, rengarenk keçeli kalemlerin su ya da alkol bazlı olması gerektiğinin altını çizerek, "Bunların içinde uçucu maddeler oluyor. Bu maddelerin çocuklar üzerinde pek çok yan etkisi var. Astım ve ileri dönemde çocuklarda uçucu maddelere bağlı lösemiye kadar birçok hastalığa yol açabiliyor. Kalemlerin ve silgilerin mümkün olduğunca kokusuz ve iyi malzemeden yapılmış olması gerekir. Kırtasiyelerde sadece fiyata değil ürünün kalitesine bakmak gerekiyor" dedi.

Elli, bu tarz ürünleri alırken mutlaka TSE ve CE damgasına bakılması gerektiğinin de altını çizdi.

AĞIR METAL İÇERİYOR!

Slime, oyun hamurları, parmak boyaları gibi çocukların özellikle evde sıkça kullandığı ürünler için de Prof. Dr. Elli, şu uyarılarda bulundu:

"Oyuncakların da yaşa uygun olması gerekiyor. 6 yaşın altındaki oyuncaklarda yutulacak ürünler olmamalı. Oyun hamurları, slime gibi ürünlerde de benzen, diğer toksik maddeler, ağır metaller, cıvadan kurşuna kadar tehlikeli madde var. Bu ürünlerin yutulduğunda su ile şişme tehlikesi oluyor ve çok ağır tahribatlara yol açabiliyor."

ERGENLİK DÖNEMİNİ BOZUYOR: KANSERE YOL AÇIYOR

Bazı ağır kimyasal maddelerin çocuklarda ergenlik dönemini bozduğunu vurgulayan Prof. Dr. Elli, "Aşırı plastiklere maruz kalan çocuklarda bir takım hormonal sorunlar oluşuyor. Endokrin anomalileri yapabiliyor ve uzun dönemde de kansere yol açıyor. Lösemi, lenfoma, beyin tümörleri görülebilir. Çocukların mümkün olduğunca efor yaptırılmaları gerekiyor. Çocuklarımızın özellikle okula hazırlanırken uyumaları gerekiyor. Çocuklarımızın ileriki yaşta kanser olmasını istemiyorsak çocukların uyuması, güneşin ritmini yakalaması gerekli" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KPSS sonrası trend oldu... İşte o tablo
06 Eylül 2020 13:44		 KPSS'ye geç kalınca kapıyı yumrukladı
06 Eylül 2020 13:17
MSB'den Oruç Reis paylaşımı: Güçlü, kararlı ve muktedir
06 Eylül 2020 12:55		 Meterolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
06 Eylül 2020 12:41
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi
06 Eylül 2020 12:35		 Karadeniz gazı üretime başlanmadan fiyatlara olumlu yansıyacak
06 Eylül 2020 11:17
Saatler de altın kadar değerlendi
06 Eylül 2020 10:26		 İsrafın boyutu dağları aştı
06 Eylül 2020 08:00
Ülkenin güneyi yanacak, kuzeyinde yağmur yağacak
06 Eylül 2020 07:45		 Kişilere özel sınav ilanları veya sınavsız alımlar nasıl sonlandırılacak?
06 Eylül 2020 07:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:44 - KPSS sonrası trend oldu... İşte o tablo13:34 - MSB: Son 24 saatte 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13:17 - KPSS'ye geç kalınca kapıyı yumrukladı13:12 - Kırtasiye ürünlerine dikkat: Ergenlik dönemini bozup, kanseri tetikleyebilir12:55 - MSB'den Oruç Reis paylaşımı: Güçlü, kararlı ve muktedir12:44 - Bakan Koca duyurdu: Ek ödeme 3 ay daha uzatıldı
12:41 - Meterolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı12:38 - Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni uygulamalar hayata geçiriliyor12:35 - KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi12:25 - KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sorularını değerlendiriyoruz12:22 - Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali yetişti12:10 - Uzmanından yüz yüze eğitim öncesi ailelere virüs tavsiyeleri
12:05 - Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu'nda ilk tren raylara indi11:52 - Kilis'te 2 bin 201 kişide koronavirüs görüldü11:38 - Kilometre dolandırıcılığında bu oyuna dikkat11:34 - Koronavirüs hastaları ambulanslarla KPSS'ye getirildi11:31 - 1,5 dönümlük serada ürettiği ejder meyvesinden yılda 80 bin lira kazanıyor
11:29 - Koronavirüse karşı 'gezici otobüs market' köy yollarında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sorularını değerlendiriyoruz
Üniversitede yasak aşk skandalı: Tehdit, şantaj, tecavüz
Çocuk tacizcisi her yerden kovulmuş: Hem sapık hem sahtekar
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi
Sağlık tesislerindeki personele ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de
Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
Tarım işçilerinin darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama
İsrafın boyutu dağları aştı
Sakarya'da o bahçede neler oldu?
Koronavirüs hastaları ambulanslarla KPSS'ye getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
azerin 1
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
kayıtdışı istihdam 1
yastık altı 1
adil rami 1
eran zahavi 1
çayın her derde iyi gelmesi 1
zatürre 1
vantilatör 1
işsizlik ödeneği 2
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam