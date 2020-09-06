KPSS'ye geç kalınca kapıyı yumrukladı
|06 Eylül 2020 13:17
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ÖSYM tarafından yapılan KPSS'ye girecek olan vatandaşlar, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskelerini taktı, sınav yerlerine geldi. Bu kapsamda sınava Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde girecek vatandaşlar da sınıflarda yerini aldı. Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu öncesi saatlerin 10.00'u göstermesiyle okulların kapıları da kapandı. Sınava geç kalan bir vatandaş ise dakikalarca kapıya vurdu. Görevlilerin sınava alamayacağını söylemesi üzerine kapıyı yumruklayan vatandaş içeri alınmadı.
"Onu çeyrek geçe sınav başlıyor, kapıyı kapattılar"
Kapıların kapanmasının ardından okulun girişine gelen ve içeri alınmayan vatandaş, "Geç de kalmadım aslında, saat onu iki geçiyor ama almadılar. Onu çeyrek geçe sınav başlıyor, kapıyı kapattılar "dedi.
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