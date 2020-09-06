MSB: Son 24 saatte 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
|06 Eylül 2020 13:34
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DEAŞ'ın istihbarat elemanı 'dinden çıktığı' gerekçesiyle öldürülmüş
06 Eylül 2020 10:50
|Bakan Soylu: SİHA ile 6 terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2020 10:18
|Devlet teröre kudretini, vatandaşa şefkatini gösteriyor
06 Eylül 2020 10:03
|Bitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
06 Eylül 2020 06:41
|Pençe operasyonlarında 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05 Eylül 2020 14:35
|Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Eylül 2020 12:49
|Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe
05 Eylül 2020 12:19
|İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
05 Eylül 2020 10:55
|TSK ve KKTC'den 6-10 Eylül'de ortak tatbikat!
05 Eylül 2020 09:56
|İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
05 Eylül 2020 05:46