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MSB: Son 24 saatte 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
 06 Eylül 2020 13:34
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MSB: Son 24 saatte 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Anadolu Ajansı
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