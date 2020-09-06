KPSS sonrası trend oldu... İşte o tablo
Bugün yapılan KPSS'deki sorular arasında Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan Kur'an Okuyan Kız tablosu vardı. Sınavın ardından en çok merak edilen konulardan biri Osman Hamdi Bey ve ünlü tablosu oldu.
|06 Eylül 2020 13:44
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Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı buldu.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALI TABLOSU OLDU
Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu eylül ayının son haftasında Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde 6.3 milyon sterline alıcı buldu. Türkiye'nin en pahalı tablosu unvanını alan eserin alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği açıklandı.
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