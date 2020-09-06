1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 06 Eylül 2020 14:10
Yazdır
CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP'li Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadesini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye ile Libya arasında işbirliği protokolü imzalandı
06 Eylül 2020 16:13		 Vali devreye girdi, uçak yolcuları ile yarım saat bekledi
06 Eylül 2020 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi
06 Eylül 2020 14:14		 Bakan Soylu, geçişi sırasında yolun trafiğe kapatılması nedeniyle özür diledi
06 Eylül 2020 10:45
Vekile asansörlü kürsü amortisörlü koltuk
06 Eylül 2020 07:51		 Akdeniz Fırtınası... Şehit Cengiz Topel tatbikatı bugün başlıyor
06 Eylül 2020 07:40
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
06 Eylül 2020 07:14		 6 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Eylül 2020 00:02
Tarım işçilerinin darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama
06 Eylül 2020 00:00		 Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki
05 Eylül 2020 22:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:18 - 'İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor' iddiası16:13 - Türkiye ile Libya arasında işbirliği protokolü imzalandı16:10 - KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularını değerlendiriyoruz16:04 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı16:03 - RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'reyting' uyarısı15:53 - KPSS'ye yetişemeyince sinirlenip giriş kağıdını çöpe attı
15:34 - Karantinada olması gerekirken, iddia bayisinde yakalandı15:28 - Kalp krizi geçiren banka müdürü hayatını kaybetti15:22 - Vali devreye girdi, uçak yolcuları ile yarım saat bekledi15:18 - Konyaaltı Sahili kadın cankurtaranlara emanet15:16 - KPSS'ye geç kalan adayı polis ekipleri sınava yetiştirdi14:55 - İkinci el alacaklar dikkat: Kilometre oyununa gelmeyin
14:53 - KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı14:48 - 'Yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli'14:44 - Koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu iyileşti14:35 - Genç kızın KPSS gözyaşları: Açmazsan tekmeyle kıracağım14:24 - Muhtar belediye operatörünü rehin aldı, o görüntülere büyük tepki
14:20 - Bakan Selçuk'tan 'İŞKUR' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularını değerlendiriyoruz
KPSS sonrası trend oldu... İşte o tablo
Üniversitede yasak aşk skandalı: Tehdit, şantaj, tecavüz
Çocuk tacizcisi her yerden kovulmuş: Hem sapık hem sahtekar
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi
Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
Sağlık tesislerindeki personele ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de
Bakan Koca duyurdu: Ek ödeme 3 ay daha uzatıldı
Koronavirüs hastaları ambulanslarla KPSS'ye getirildi
İsrafın boyutu dağları aştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işsizlik psikolojisi 1
zatürre 1
alo 170 1
eran zahavi 1
üniversitelerin 2020-21 güz döneminde uzaktan eğitim yapması 2
sermaye piyasası kurulu 1
azerin 1
s sport'un digitürk'ten çıkması 1
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
tolgay arslan 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam