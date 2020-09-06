Koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu iyileşti
Türkiye'nin en çok sevilen ilahiyatçıları arasında yer alan Nihat Hatipoğlu'nun coronaya yakalanması sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumu merak edilen Nihat Hatipoğlu hakkında doktorundan son dakika açıklaması geldi. Sosyal medyada provakasyon içeren iddiaların ardından sağlık durumu merak edilen Nihat Hoca'nın sağlığına kavuştuğu açıklandı.
|06 Eylül 2020 14:44
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Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu." açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ülkemizin yetiştirdiği en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Durumu kötüleşen Nihat Hoca, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla instagram'da bir fotoğrafı paylaştı.
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