Fonksiyonel gıda nedir?
|05 Eylül 2020 14:48
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Fonksiyonel gıda nedir?
Beslenme ve gıda alanında, hatta günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bir konudur. Terimsel anlamı, vücudun temel besin ihtiyaçlarını karşılamak, insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde ek faydalar sağlayan, böylelikle hastalıklardan muhafazada ve daha sağlıklı bir yaşama ulaşmada etki eden gıdalar veya gıda bileşenleridir. Daha basit indirgenmiş anlamı ile sağlığa olumlu yönde fayda sağlayan gıdaları tanımlamaktadır.
Günümüzdeki insanlar, tükettiği besin yada gıdalarda; günlük besin ihtiyacının karşılanmasının yanında, sağlığı koruyucu, hastalık riskini azaltıcı etkileri aramaktadır. İşte bu sebeple fonksiyonel olarak kabul edilmesi için besleyiciliğinin yanında, vücutta bir yada daha fazla yararlı etki göstermesi, sağlığı koruyucu ve düzenleyici yada hastalık riskini azaltıcı etkisinin olması gerekmektedir.
Fonksiyonel Gıda Kategorileri
1.Probiyotik ve prebiyotikler
2. Mineraller
3.Diyet lifleri
4.Oligosakkkaritler
5.Çoklu doymamış yağ asitleri
6.Peptidler
7.Proteinler
8.Aminoasitler
9.Glikozidler
7.Vitaminler
Fonksiyonel gıdaların tercih edilme nedenleri arasında yaşlanan nüfus, ekonomik sebepler, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, değişen dünya, gıda tüketimi konusunda sağlık ilişkisi bağlamında toplumun bilinçlenmesi olarak kabul edilmektedir.
Ömer Üzen - Gıda Mühendisi
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