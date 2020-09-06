KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Sınavın Lisans Eğitim Bilimleri'nden oluşan öğleden sonraki oturumunda adaylar, 80 soru için 100 dakika süre kullanacak
|06 Eylül 2020 14:53
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Eğitim Bilimleri oturumu başladı.
KPSS'nin sabah düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarının ardından, 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde KPSS Lisans Eğitim Bilimleri saat 14.45'te başladı. Adaylara, 80 soru için 100 dakika süre verilecek.
Sınavda, sabah oturumunda olduğu gibi koronavirüs salgınına karşı tedbir alındı.
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