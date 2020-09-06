Vali devreye girdi, uçak yolcuları ile yarım saat bekledi
|06 Eylül 2020 15:22
|Yazdır
Bağışçıdan alınan organın bekleyen hastaya yetiştirilmesi için Sivas Valisi Salih Ayhan'ın devreye girmesi ile organı taşıyacak uçak, içerisindeki yolcularla birlikte yarım saat bekletildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki Organ Nakli Merkezinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen bir kadından karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer Erzurum'da, bir böbrek Sivas'ta diğer böbrek ise İstanbul'da organ bekleyen hastalara umut oldu. Ancak İstanbul'a gönderilmesi gereken bir böbrekle ilgili ulaştırma sorunu yaşandı. Operasyon sürerken alınacak böbreğin İstanbul'a gidecek Anadolu Jet firmasının 13.30 uçağına yetiştirilmesi mümkün görünmeyince çare arandı. Sivas Valisi Salih Ayhan devreye girip, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek, nakledilecek organı taşıması planlanan uçağın içerisindeki yolcularla birlikte bekletilmesini sağladı. Alınan organ ambulansla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştırılarak uçağa yerleştirildi. Uçak yarım saatlik bir gecikme ile havalandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye ile Libya arasında işbirliği protokolü imzalandı
06 Eylül 2020 16:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Böyle Daha Güzelsin' sergisini gezdi
06 Eylül 2020 14:14
|CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
06 Eylül 2020 14:10
|Bakan Soylu, geçişi sırasında yolun trafiğe kapatılması nedeniyle özür diledi
06 Eylül 2020 10:45
|Vekile asansörlü kürsü amortisörlü koltuk
06 Eylül 2020 07:51
|Akdeniz Fırtınası... Şehit Cengiz Topel tatbikatı bugün başlıyor
06 Eylül 2020 07:40
|Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
06 Eylül 2020 07:14
|6 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Eylül 2020 00:02
|Tarım işçilerinin darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama
06 Eylül 2020 00:00
|Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki
05 Eylül 2020 22:35