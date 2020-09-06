'İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor' iddiası
|06 Eylül 2020 16:18
|Yazdır
Sarıyer Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çınar, yaşananlarla ilgili olarak, "Son olarak iki, üç ay önce İSKİ'ye bildirdik. Tamam dendi ve gelip baktılar. Ama sonrasında bir şey yapılmadı. Buradaki kanal suyu denize akıyor. Boru döşenecekti öyle kaldı. Hiç olmazsa kanalın borusunu uzatıp oradan aksın diyoruz. En azından dibe çöker. Dalgayla kıyıya vuruyor. Vurduğu zaman burası pislik üzerine eğlence alanı oluyor. Gelmezlerse kendimiz boru döşeyip 10, 15 metre ileri alırsak şimdilik kurtarırız" diye konuştu.
"BÖLGENİN LAĞIMI TAMAMEN AKIYOR"
Yeni Mahalle'de yaşayan Cumhur Bahar da şunları söyledi:
"Burada nüfus arttıktan sonra altyapı çalışması yapılmadığından dolayı kanal direkt denize bırakılıyor. Erken saatlerde tertemiz olan deniz saat 9 ve 10'dan sonra kanal suyunun bırakılmasıyla komple deniz kapanıyor. Sonrası tamamen kanalizasyon kokusu. Çocuklar parka gitmekte zorlanıyor. Pis kokudan dolayı denizin kenarına kimse gelmek istemiyor. Defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Sarıyer Belediyesi'ne yazdık. Hiçbir şekilde çözüm yok. Kimse bir şey yapamıyor maalesef. Bölgenin lağımı tamamen akıyor. Deniz, doğa harika. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri burası. Birileri buraya el atmalı. Yoksa ileride böyle bir yer kalmayacak. Her bölgeye başvurduğumda ilk başta hızlıca bir ekip geliyor bakıyor, üstlerime ileteceğim diyor ve sonuç yok. Burada lağım akıyor. Dehşet şekilde doğa zarar görüyor. Hiç kimse hiçbir şekilde dönmüyor" ifadelerini kullandı.
"LAĞIM KOKUSUNDAN OTURAMIYORSUN"
Mahalle sakini Hüseyin Pınar ise, "İki çocuğun denize girip eğlenmesi ya da şurada kayığını bağlayan balıkçıların rahatlıkla denize girip çıkmaları için uygun bir ortam olması lazım. Çocuk parkına geliyorsun lağım kokusundan oturamıyorsun. Gemiler geçince bütün su kıyıya vurunca içerideki bütün pisliği dışarı çıkarıyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Florya sahilinde bakımsız yaya ve bisiklet yolu isyanı
06 Eylül 2020 16:58
|İş makinesi operatörünü rehin alan muhtar gözaltına alındı
06 Eylül 2020 16:22
|Genç kızın KPSS gözyaşları: Açmazsan tekmeyle kıracağım
06 Eylül 2020 14:35
|Takımların tercihi 'tabiatın kalbi' Bolu oldu
06 Eylül 2020 13:50
|Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali yetişti
06 Eylül 2020 12:22
|Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu'nda ilk tren raylara indi
06 Eylül 2020 12:05
|Kilis'te 2 bin 201 kişide koronavirüs görüldü
06 Eylül 2020 11:52
|Koronavirüs hastaları ambulanslarla KPSS'ye getirildi
06 Eylül 2020 11:34
|1,5 dönümlük serada ürettiği ejder meyvesinden yılda 80 bin lira kazanıyor
06 Eylül 2020 11:31
|Koronavirüse karşı 'gezici otobüs market' köy yollarında
06 Eylül 2020 11:29