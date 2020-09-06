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'İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor' iddiası

Sarıyer Yeni Mahalle'de kanalizasyon borularından denize pis ve atık su bırakıldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri özellikle sabah saatlerinde bölgede yoğun bir koku yayıldığını belirtirken, İstanbul Boğazı'nın Yeni Mahalle bölümünde suyun renginin kahverengiye büründüğü görüldü.
 06 Eylül 2020 16:18
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'İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor' iddiası

Sarıyer Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çınar, yaşananlarla ilgili olarak, "Son olarak iki, üç ay önce İSKİ'ye bildirdik. Tamam dendi ve gelip baktılar. Ama sonrasında bir şey yapılmadı. Buradaki kanal suyu denize akıyor. Boru döşenecekti öyle kaldı. Hiç olmazsa kanalın borusunu uzatıp oradan aksın diyoruz. En azından dibe çöker. Dalgayla kıyıya vuruyor. Vurduğu zaman burası pislik üzerine eğlence alanı oluyor. Gelmezlerse kendimiz boru döşeyip 10, 15 metre ileri alırsak şimdilik kurtarırız" diye konuştu.

"BÖLGENİN LAĞIMI TAMAMEN AKIYOR"

Yeni Mahalle'de yaşayan Cumhur Bahar da şunları söyledi:

"Burada nüfus arttıktan sonra altyapı çalışması yapılmadığından dolayı kanal direkt denize bırakılıyor. Erken saatlerde tertemiz olan deniz saat 9 ve 10'dan sonra kanal suyunun bırakılmasıyla komple deniz kapanıyor. Sonrası tamamen kanalizasyon kokusu. Çocuklar parka gitmekte zorlanıyor. Pis kokudan dolayı denizin kenarına kimse gelmek istemiyor. Defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Sarıyer Belediyesi'ne yazdık. Hiçbir şekilde çözüm yok. Kimse bir şey yapamıyor maalesef. Bölgenin lağımı tamamen akıyor. Deniz, doğa harika. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri burası. Birileri buraya el atmalı. Yoksa ileride böyle bir yer kalmayacak. Her bölgeye başvurduğumda ilk başta hızlıca bir ekip geliyor bakıyor, üstlerime ileteceğim diyor ve sonuç yok. Burada lağım akıyor. Dehşet şekilde doğa zarar görüyor. Hiç kimse hiçbir şekilde dönmüyor" ifadelerini kullandı.

"LAĞIM KOKUSUNDAN OTURAMIYORSUN"

Mahalle sakini Hüseyin Pınar ise, "İki çocuğun denize girip eğlenmesi ya da şurada kayığını bağlayan balıkçıların rahatlıkla denize girip çıkmaları için uygun bir ortam olması lazım. Çocuk parkına geliyorsun lağım kokusundan oturamıyorsun. Gemiler geçince bütün su kıyıya vurunca içerideki bütün pisliği dışarı çıkarıyor" dedi.
DHA
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