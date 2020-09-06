Gaziantep'te yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
|06 Eylül 2020 16:41
|Yazdır
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan F.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
06 Eylül 2020 16:04
|MSB: Son 24 saatte 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2020 13:34
|DEAŞ'ın istihbarat elemanı 'dinden çıktığı' gerekçesiyle öldürülmüş
06 Eylül 2020 10:50
|Bakan Soylu: SİHA ile 6 terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2020 10:18
|Devlet teröre kudretini, vatandaşa şefkatini gösteriyor
06 Eylül 2020 10:03
|Bitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
06 Eylül 2020 06:41
|Pençe operasyonlarında 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05 Eylül 2020 14:35
|Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Eylül 2020 12:49
|Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe
05 Eylül 2020 12:19
|İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
05 Eylül 2020 10:55