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Gaziantep'te yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
 06 Eylül 2020 16:41
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Gaziantep'te yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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