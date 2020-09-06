Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan 5 ilimiz
|06 Eylül 2020 19:08
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Sağlık Bakanlığı 6 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.
Son 24 saatte 1013 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 251 bin 105'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım. ' ifadelerini kullandı.
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