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Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan 5 ilimiz

Sağlık Bakanı Koca: "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri."
 06 Eylül 2020 19:08
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Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan 5 ilimiz

Sağlık Bakanlığı 6 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.

Son 24 saatte 1013 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 251 bin 105'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım. ' ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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