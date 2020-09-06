KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi
Burdur'da, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kaldığı için giremeyen bir kişi, sınav ücretini geri istedi.
|06 Eylül 2020 16:46
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Burdur'da, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kaldığı için giremeyen bir kişi, sınav ücretini geri istedi.
Burdur'da KPSS heyecanı sona ererken, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sınav salonlarının kapıları saat 10.00'da kapandı. Sınava geç kalan bir vatandaş araç parkı yüzünden geç kaldığını söylerken, diğer bir vatandaş ise ÖSYM'den sınav ücretini geri istedi. Kapıların kapanması ile birkaç dakika geç kalan vatandaşlar kapı önünde görevliler tarafından sınava alınmayacakları açıklanınca geri döndü. Sınava yakınlarını ve çocuklarını getiren aileler ise ağaçların altında sınav bitimine kadar bekledi.
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