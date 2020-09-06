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Florya sahilinde bakımsız yaya ve bisiklet yolu isyanı

Bakırköy'ün Florya sahilindeki her gün çok sayıda kişinin bisiklet sürdüğü, yürüyüş yaptığı, engelli vatandaşların spor yaptığı yaya ve bisiklet yolunun bakımsızlığı vatandaşları isyan ettirdi. Yol zemininde inşaat demirleri görülürken birçok noktada çukurlar oluştu. Çukurlar bisiklet kullanıcıları için tehlike oluştururken engelli vatandaşlar için ise çileye dönüşüyor. Bu yolları kullanan vatandaşlar önlem alınmasını istedi.
 06 Eylül 2020 16:58
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Florya sahilinde bakımsız yaya ve bisiklet yolu isyanı

Engelli bir vatandaş olarak Florya Sahili'ne spor yapmaya gelen Muhammed Öztek, yolun tarlaya döndüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Tarlada gidiyormuşum gibi. Belki de tarlada daha rahat giderim. Çünkü sağ tarafta görebileceğiniz gibi yerdeki demirler çıkmış. Bayağı bir çukur oluşmuş. Balçık haline gelmiş. Kışın burada gitmek çok zordur. Yolu görüyorsunuz, pörtük pörtük olmuş. Benim belimde platin var. En ufak bir titreşimde bile belimdeki platin bana acı veriyor. Bazen sağa kaçabiliyorum. Bazen sola kaçabiliyorum. Bundan önceki aracımın ön tekerliğini burada kırdım. Çünkü giderken bir şeye takıldığınız zaman bu araçlar hasar alabiliyor. Benim gibi engelli bir vatandaşın ön tekerliğinin kırıldığı zaman neler yaşayabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Benim elim ayağım bu. 1-1,5 sene öncesine kadar her şey güzeldi. Hatta ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kadar gidip gösterdim. 'Arkadaş niye yapmıyorsunuz?' dedim. Size ben telefon olarak yazıyorum. Bana sadece bir numara gönderiyorsunuz. Kayda alınmıştır diyorsunuz ama gerisi yok. Engelliler yok sayılıyor gibi geliyor bana. Çünkü engelli lavabolarını, engelli rampalarını çekerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Bazı kesimler şunu söyleyebilir. 'Arkadaş, daha önce yapılıyordu. Şimdi neden yapılmıyor'. Onu da baştaki insana, belediyenin başında kim varsa ona sormanız gerekiyor. Bunu cevaplayacak kişi ben değilim."

KAPUCU; EN UFAK ÇUKURDAN ETKİLENİYORUZ

Bisiklet sürücüsü Tayfun Kapucu, da şöyle konuştu:

"Burası aslında çok sık geldiğimiz bir yerdir. Ancak bu yolda yıllara bağlı olarak çok fazla deformasyon var. Her geçen yıl iş makinaları geldiğinden dolayı daha da kötüye gidiyor. Bu durum hakkında çok fazla başvuru yaptık. CİMER'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bütün bisikletli ulaşım platformlarına. Ancak yıllardır çözüm alamadık. En son Mart ayında Karaköy'de Ekrem İmamoğlu ile karşılaştım. Bu konuyu bizzat söyledim. O da bu konu hakkında yeni bir birlik kurduklarını ve bu sorunla ilgileneceklerini söylediler. Yine bir çözüme ulaşmış değiliz. Yol çok kötü. Bizim bisikletlerimiz yol bisikletleri. Normal bir araba lastiği ile karşılaştırmayın. Normal araba lastiklerine 30-40 PSİ basınç basarken biz bisikletlere 100-120 PSİ basınç yapıyoruz. Bu bisikletin tekerleğini tabiri caizse taşa dönüştürüyor. Bu yüzden biz yolda bulunan en ufak bir çukurdan çok fazla etkileniyoruz. Sürüş kalitemizi çok fazla etkiliyor. Bu yol gerçekten bu bisikletler için uygun değil. Bisikletlerimiz bozuluyor, kaza yapıyoruz. Birçok sorun ile karşılaşıyoruz. Bir an önce çözüme kavuşmasını ve bu yolun bisikleti bilenler tarafından yapılmasını istiyoruz. Bu yol sadece yönetimin başında ki insanlar tarafından değil gerçekten bisiklet bilen, bisikletin ne demek olduğunu bilen insanlar tarafından yapılmasını istiyoruz" dedi.

DHA
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