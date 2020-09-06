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KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar
Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na yetişmeye çalışan iki araç kaza yaptı.
|06 Eylül 2020 17:11
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Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na yetişmeye çalışan iki araç kaza yaptı. İki kişinin sınava giremediği kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı.
Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için yolda ilerleyen Y.U yönetimindeki 34 BRR 226 plakalı araca, ara sokaktan yine sınava yetişmeye çalışan O.Ö. yönetimindeki 48 V 0088 plakalı araç çarptı. Kazada savrularak yolun ortasında kalan aracın şoförü Y.U olay yerinden sınava girmek için ayrılırken, aynı araçta bulunan ve şok geçiren Yasemin Y. ile kazaya karışan diğer araçtaki kişi sınava giremedi. Şans eseri yaralanan kimse olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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