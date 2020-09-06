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Tamir edilen telefonun bataryası böyle patladı

Bursa'da lüks telefonun şişen bataryası çıkarılırken alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
 06 Eylül 2020 17:13
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Bursa'da lüks telefonun şişen bataryası çıkarılırken alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesindeki bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, telefonun şişen bataryasını çıkaracağı sırada bataryadan dumanlar yükselmeye başladı. Sonrasında alev alan bataryayı elleriyle telefondan çıkaran adam, telefonu yanmaktan son anda kurtardı. Yanan bataryayı yere atan adam paspasla bataryayı söndürmeyi başardı.

15 yıldır bu işi yaptığını ve ilk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten iş yeri sahibi Yusuf Kara, "Benim mesleğim yıllardır telefon tamiri yapmak. Birçok telefonu tamir ettim hiçbir sıkıntı olmadı. O gün sevdiğim bir müşterim telefonunu getirdi, bataryası şişti. Ben de telefonu açıp içerisindeki bataryayı çıkaracağım sırada bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Sonra alev aldı. Telefon zarar görmesin diye yanan bataryayı yere attım. Paspasla söndürdüm. Az daha dükkanı da yakacaktı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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