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KPSS'ye geç kalan aday: O kadar da önemli değildi

KPSS heyecanı tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da başladı. KPSS'de okul kapıları kapandıktan sonra sınava geç kalan bir aday, "Sınav benim için o kadar da önemli değildi" dedi.
 06 Eylül 2020 17:18
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KPSS heyecanı tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da başladı. KPSS'de okul kapıları kapandıktan sonra sınava geç kalan bir aday, "Sınav benim için o kadar da önemli değildi" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da KPSS heyecanı başladı. KPSS'ye girecek olan adaylar, sınava saatler kala okulların önüne geldi. Adaylar, korona virüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tek tek içeri alındı. Bazı adaylar son saniyede sınava yetişirken, saatler 10.00'ı gösterdiğinde kapılar kapandı ve KPSS maratonu başladı. Adaylar içeride ter dökerken, adayların velileri ve yakınları da okul kapısında bekledi.

"O kadar da önemli değildi"

Okul kapıları kapandıktan sonra sınava geç kalan bir vatandaş ise, "Çorlu'da çok trafik vardı. Sınav benim için o kadar da önemli değildi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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