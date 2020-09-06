1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme

Gaziantep'te koronalı işçinin yemek yaptığı iddiları ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede aşçının korona virüslü olduğu ve yemek yapmadan izole edildiği belirlendi.
 06 Eylül 2020 18:12
Yazdır
Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme

Gaziantep'te koronalı işçinin yemek yaptığı iddiları ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede aşçının korona virüslü olduğu ve yemek yapmadan izole edildiği belirlendi.

Gaziantep'te 300 işçinin çalıştığı bir fabrikadaki aşçının korona virüs testi pozitif çıktığı ve aşçının yaptığı yemeğin ise, dökülmek yerine işçilere yedirildiği iddiaları üzerine Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde işçinin korona virüslü olduğu iddiaları doğrulanırken, test sonucu pozitif çıkan aşçının beraber çalıştığı arkadaşı ile birlikte izole edildiği ve hiç yemek yapmadığı tespit edildi. Fabrikada yapılan inceleme ve denetimlerde olayın yaklaşık 16 gün önce meydana geldiği ve geçen zamana rağmen fabrikada ikinci bir vakanın çıkmadığı da belirlendi.

İddialarda bulunan işçinin ise iş ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesi ile işten çıkarıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
02 Eylül 2020 08:05		 Kavga eden polis ve bekçi görevden uzaklaştırıldı
01 Eylül 2020 16:55
Polis ve bekçi tekme tokat kavga etti... İşte o anlar
01 Eylül 2020 13:39		 'İç çamaşırlı' mesaj göndermişti! Bakanlık harekete geçti
26 Ağustos 2020 19:49
Promosyon parası ile makam aracı alan müftüye soruşturma
21 Ağustos 2020 16:57		 Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı
21 Ağustos 2020 13:33
MSB: Musa O. hakkında 10 Temmuz'da ihraç istemli soruşturma açılmıştı
19 Ağustos 2020 21:24		 Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtara soruşturma
15 Ağustos 2020 17:07
Güvensizlik algısı yaratan aile hekimine soruşturma
14 Ağustos 2020 10:59		 Kırıkkale'de taziyeler yasaklandı, düğünler 4 saate indirildi
14 Ağustos 2020 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:32 - Savunmada NATO'ya yeni ihracat18:30 - Hava yoluyla ağustosta yaklaşık 9,6 milyon yolcu taşındı18:27 - Kimliğini evde unuttu, kocası imdadına yetişti18:22 - Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı kendini halsiz hissediyor18:20 - Tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına 2 gözaltı kararı18:18 - Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün 10 bine yakın araç geçti
18:16 - Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor18:12 - Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme18:06 - Evini 3 milyon euro teklif eden Yunan'a satmadı18:03 - Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı18:02 - İstanbul'da iki günde 1 milyon 139 bin lira ceza kesildi17:41 - Sınav dönüşü adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
17:40 - Şırnak'ta freni boşalan tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü17:39 - 'Türkiye'nin en büyük şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu17:18 - KPSS'ye geç kalan aday: O kadar da önemli değildi17:16 - 1 dakika ile sınavı kaçırdı, görevlilere dakikalarca dil döktü17:13 - Tamir edilen telefonun bataryası böyle patladı
17:11 - KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularını değerlendiriyoruz
KPSS sonrası trend oldu... İşte o tablo
Üniversitede yasak aşk skandalı: Tehdit, şantaj, tecavüz
Çocuk tacizcisi her yerden kovulmuş: Hem sapık hem sahtekar
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi
Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
Sağlık tesislerindeki personele ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de
Bakan Koca duyurdu: Ek ödeme 3 ay daha uzatıldı
Koronavirüs hastaları ambulanslarla KPSS'ye getirildi
İkinci el alacaklar dikkat: Kilometre oyununa gelmeyin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zatürre 1
kısa çalışma ödeneği 1
kırmızı oda 2
tolgay arslan 1
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
Ankaralı virüsü tatilde kaptı söylemi 1
eran zahavi 1
yastık altı 1
azerin 1
işsizlik psikolojisi 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam