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Tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına 2 gözaltı kararı
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
|06 Eylül 2020 18:20
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Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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