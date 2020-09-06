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Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı kendini halsiz hissediyor

Bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasından sonra her 10 Amerikalıdan 6'sının kendini aşırı halsiz hissettiğini ortaya koydu.
 06 Eylül 2020 18:22
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Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı kendini halsiz hissediyor

Bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasından sonra her 10 Amerikalıdan 6'sının kendini aşırı halsiz hissettiğini ortaya koydu.

İngiliz araştırma şirketi "OnePoll"un yaptığı çalışmada, 2 bin katılımcıya Kovid-19 karantinasında neler yaptıkları ve bu süreçle nasıl baş ettikleri soruldu.

Araştırmaya katılanlar karantina sürecinin pratik zekalarını olumsuz etkilediğini ve yorgun hissettiklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 62'si gün içinde zamana odaklanamadıklarını ve tüm günü aynı hissettiklerini ifade etti, binden fazla kişi ise kendilerini yorgun hissettiklerini belirtti.

Her 10 katılımcıdan 6'sının kendini aşırı halsiz hissettiği araştırmaya göre, yaklaşık 1000 kişi karantina öncesindeki kadar odaklanamayacakları konusunda endişeli.

Araştırmada, insanların karantinada yeni hobiler edindiği ve akıl ile fiziksel sağlıklarını korumak için aktif olduklarının altı çizildi.

Katılımcıların yüzde 46'sının zihinlerini aktif tutmak için kitap okumayı seçtikleri belirtilen araştırmada, her 10 kişiden 4'ünün de egzersiz yapmayı tercih ettiği kaydedildi.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 37'sinin karantinada bulmaca çözdüğü aktarıldı.

Bu süreçte zihinsel olarak aktif kalmak için yeni vitamin ve tamamlayıcılar deneyenlerin oranının yüzde 31 olduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 56'sının elinde çok sayıda sağlık ürünü olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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