1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kimliğini evde unuttu, kocası imdadına yetişti

ISPARTA'da KPSS'ye gireceği okula geldiğinde kimliğini evde unutan Sinem Korkmaz'ın imdadına birlikte geldiği eşi plastik cerrahi uzmanı doktor Mehmet Ali Korkmaz yetişti. Aracıyla eve dönen Mehmet Ali Korkmaz, kapıların kapanmasına saniyeler kala eşine kimliğini yetiştirmeyi başardı.
 06 Eylül 2020 18:27
Yazdır
Kimliğini evde unuttu, kocası imdadına yetişti

ISPARTA'da KPSS'ye gireceği okula geldiğinde kimliğini evde unutan Sinem Korkmaz'ın imdadına birlikte geldiği eşi plastik cerrahi uzmanı doktor Mehmet Ali Korkmaz yetişti. Aracıyla eve dönen Mehmet Ali Korkmaz, kapıların kapanmasına saniyeler kala eşine kimliğini yetiştirmeyi başardı.

Bugün tüm ülke çapında olduğu gibi Isparta'da da lisans mezunlarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı. Sabah oturumu için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na doktor olan eşi ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte saat 09.30'da gelen Sinem Korkmaz, girişte kimlik kartını evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine Sinem Korkmaz'ın eşi, şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan ve trafiğin yoğun olduğu İstanbul Caddesi'nden eve gidip gelmek için aracıyla vakit kaybetmeden yola çıktı. Bu esnada kızıyla heyecanlı bir bekleyişe geçen Sinem Korkmaz, her 5 dakikada bir görevlilerin yanına giderek "Eşim kimliğimi getirecek ne olur beni alın" diye yalvardı. Sınav görevlileri kimlik olmadan içeri alamayacaklarını belirtince orada bulunan vatandaşlar da anlayış göstermeleri konusunda görevlilere ricada bulundu ancak kabul edilmedi.

SON ANDA YETİŞTİ

Sınava gireceklere son uyarılar yapıldığı sırada, Sinem Korkmaz sürekli eşinin geleceği yöne bakarak sınava yetişmenin telaşına düştü. Tam kapılar kapanacağı esnada eşinin otomobilini gören Sinem Korkmaz kapıya doğru koşarken kimliği de orada bulunan vatandaşlar tarafından görevlilere yetiştirildi. Sinem Korkmaz da sınav için içeri alındı.

'KAZANIRSA BİZİM İÇİN GÜZEL BİR ANI OLACAK'

Plastik cerrahi uzmanı doktor Mehmet Ali Korkmaz, "Sabah sınava yetişecek şekilde evden çıktık ama sanırım eşim heyecandan kimliğini unutmuş. Sınav yerine geldiğimizde fark ederek hemen harekete geçtim. Sınava gelen diğer adayların araçları nedeniyle yoğun bir trafik vardı ve zamanla yarışarak son saniyede yetiştirmiş olmaktan mutluyum. Eşim çok üzülecekti. Hayat müşterek dedikleri bu olsa gerek. Bu sınavı kazanır bir yere yerleşirse bizim için güzel bir anı olacak" dedi.

'İNSAN HEYECANLANIYOR'

Sinem Korkmaz da "Yanlışlıkla kimliğimi evde unutmuşum. Tabii dolayısıyla saat 10.00'u geçtiği için arkadaşlar almak istemediler. Hayat bir sınava bağlı olunca dolayısıyla insan heyecanlanıyor. Allah herkesin karşılığını verir inşallah. Sınavım iyiydi. Tabii sonucunu göreceğiz" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün 10 bine yakın araç geçti
06 Eylül 2020 18:18		 Evini 3 milyon euro teklif eden Yunan'a satmadı
06 Eylül 2020 18:06
'Türkiye'nin en büyük şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu
06 Eylül 2020 17:39		 KPSS'ye geç kalan aday: O kadar da önemli değildi
06 Eylül 2020 17:18
1 dakika ile sınavı kaçırdı, görevlilere dakikalarca dil döktü
06 Eylül 2020 17:16		 KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi
06 Eylül 2020 16:46
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sona erdi
06 Eylül 2020 16:45		 Oğlu için başladı, manda yetiştiriciliğinde girişimci oldu
06 Eylül 2020 16:22
KPSS'ye yetişemeyince sinirlenip giriş kağıdını çöpe attı
06 Eylül 2020 15:53		 Karantinada olması gerekirken, iddia bayisinde yakalandı
06 Eylül 2020 15:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:32 - Savunmada NATO'ya yeni ihracat18:30 - Hava yoluyla ağustosta yaklaşık 9,6 milyon yolcu taşındı18:27 - Kimliğini evde unuttu, kocası imdadına yetişti18:22 - Karantina sonrası her 10 kişiden 6'sı kendini halsiz hissediyor18:20 - Tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına 2 gözaltı kararı18:18 - Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün 10 bine yakın araç geçti
18:16 - Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor18:12 - Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme18:06 - Evini 3 milyon euro teklif eden Yunan'a satmadı18:03 - Çocuk yuvasındaki kızlar intihara kalkıştı18:02 - İstanbul'da iki günde 1 milyon 139 bin lira ceza kesildi17:41 - Sınav dönüşü adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
17:40 - Şırnak'ta freni boşalan tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü17:39 - 'Türkiye'nin en büyük şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu17:18 - KPSS'ye geç kalan aday: O kadar da önemli değildi17:16 - 1 dakika ile sınavı kaçırdı, görevlilere dakikalarca dil döktü17:13 - Tamir edilen telefonun bataryası böyle patladı
17:11 - KPSS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularını değerlendiriyoruz
KPSS sonrası trend oldu... İşte o tablo
Üniversitede yasak aşk skandalı: Tehdit, şantaj, tecavüz
Çocuk tacizcisi her yerden kovulmuş: Hem sapık hem sahtekar
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi
Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
Sağlık tesislerindeki personele ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de
Bakan Koca duyurdu: Ek ödeme 3 ay daha uzatıldı
Koronavirüs hastaları ambulanslarla KPSS'ye getirildi
İkinci el alacaklar dikkat: Kilometre oyununa gelmeyin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
azerin 1
işsizlik psikolojisi 1
zatürre 1
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
eran zahavi 1
yastık altı 1
tolgay arslan 1
zafer algöz eşiyle birlikte yemek yedi 2
Ankaralı virüsü tatilde kaptı söylemi 1
ben hüsrana komşuyum 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam