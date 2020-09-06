Hava yoluyla ağustosta yaklaşık 9,6 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 69 bin 389, dış hatlarda 32 bin 41 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 115 bin 913 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında ağustosta iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bin 283, dış hat yolcu trafiği ise 3 milyon 810 bin 11 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 9 milyon 573 bin 876 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ağustosta iç hatlarda 65 bin 274 ton, dış hatlarda 174 bin 972 ton olmak üzere toplam 240 bin 246 tona ulaştı.

Ocak-ağustos dönemi

Ocak-ağustos döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 356 bin 162, dış hatlarda 176 bin 323 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 672 bin 408 uçağa hizmet verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 32 milyon 268 bin 780, dış hat yolcu trafiğinin 19 milyon 979 bin 228 olduğu söz konusu dönemde, direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 52 milyon 290 bin 529 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 301 bin 927 ton, dış hatlarda 1 milyon 172 bin 786 ton olmak üzere toplam 1 milyon 474 bin 713 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı'ndan ağustos ayında 15 bin 223 uçak, 1 milyon 928 bin 769 yolcu hizmet aldı.

Havalimanına ağustosta iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 513, dış hatlarda 8 bin 710 olmak üzere toplam 15 bin 223 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 844 bin 751, dış hatlarda 1 milyon 84 bin 18 olmak üzere 1 milyon 928 bin 769 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-ağustos dönemde ise 125 bin 18 uçak ve 16 milyon 236 bin 730 yolcu trafiği oluştu.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2020 yılının 8 aylık döneminde 23 bin 325 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 148 bin 343 uçak trafiği gerçekleşti.

Turizm merkezlerinde durum

Sekiz aylık dönemde turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 10 milyonu geçti.

Bu havalimanlarında iç hatlarda 6 milyon 239 bin 144, dış hatlarda ise 4 milyon 98 bin 649 olmak üzere toplam 10 milyon 337 bin 793 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde turizm merkezlerinde iç hatlarda 60 bin 152, dış hatlarda 33 bin 108 olmak üzere toplam 93 bin 260 uçak trafiği gerçekleşti.