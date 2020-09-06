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Savunmada NATO'ya yeni ihracat

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) kurduğu Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO'ya yeni bir ihracat gerçekleştirecek.
 06 Eylül 2020 18:32
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Savunmada NATO'ya yeni ihracat

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, STM'nin, NATO'nun, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli'nin yeni versiyonu kapsayan üçüncü proje için imzalar atıldı. STM bu kez, açık kaynaklı stratejik şok verilerini kullanarak 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak model üzerine çalışacak ve projeyi aralık ayı sonunda tamamlayacak.

NATO SHAPE Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli adını taşıyan ve 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak yeni model, 31 Aralık 2020'de teslim edilecek.

Bütünleşik elastikiyetin sürdürülebilirliğini esas alan söz konusu Elastikiyet Karar Destek Modeli ile pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, büyük çaplı insan hareketleri ve siber saldırılar gibi olayların stratejik etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak; sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçlar analiz ediliyor. Geliştirilen modelde, ayrıca şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı alanlardaki nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı analiz edilebiliyor. Tüm bu süreç NATO'ya, stratejik seviyede karar desteği sunarken yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT - Allied Command Transformation) tarafından Ağustos 2018'de "NATO'nun elastikiyet kapasitesinin değerlendirilmesi" problemine ilişkin çözüm önerilerini toplamak üzere Bilgi İstek Dokümanı yayımlanmıştı.

STM'nin hazırladığı çözüm yaklaşım ve metodoloji dokümanı ACT tarafından kabul edilmiş, Ekim 2019'da imzalanan ilk sözleşme sonrası prototip model başarıyla tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığına teslim edilmişti. Modelin bir üst versiyonu için STM ile Şubat 2020'de ikinci bir proje sözleşmesi imzalanmış ve ikinci versiyon model, 21 Nisan 2020'de NATO çapında online olarak icra edilen deneme faaliyetinde başarıyla çalıştırılmıştı. Ağustos 2020'de imzalanan üçüncü proje sözleşmesiyle geliştirilecek olan yeni modelde ise bu kez stratejik şoklara ilişkin açık kaynaklardan toplanacak canlı veriler, çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek kullanılacak.

Savunma sanayisine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM, sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri ve sivil deniz platformlarından uydu çalışmalarına, insanlı komuta kontrol sistemlerinden insansız otonom sistemlere, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütüyor.
Anadolu Ajansı
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