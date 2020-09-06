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Bakan Gül'den hayatını kaybeden zabıt katibi için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da girdiği sınav sonrası Gaziantep'e dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden zabıt katibi Mustafa Aytekin için taziye mesajı yayımladı.
 06 Eylül 2020 19:06
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Bakan Gül'den hayatını kaybeden zabıt katibi için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da girdiği sınav sonrası Gaziantep'e dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden zabıt katibi Mustafa Aytekin için taziye mesajı yayımladı.

Ankara'da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrası Gaziantep'e dönen zabıt katiplerinin içinde bulunduğu araç, Gölbaşı ilçesinde kaza yaptı. Kazada Mustafa Aytekin hayatını kaybederken, Abdurrahman Türkmen, Yılmaz Dağlı, Mehmet Çakır ve Adem Kantar yaralandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Gül, paylaşımında, "Görevde Yükselme Sınavı sonrası Ankara'dan Gaziantep'e dönen zabıt katiplerimizin trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendik. Elim kazada vefat eden personelimiz Mustafa Aytekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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