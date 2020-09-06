Yolu kapatıp, gelin alma merasimi yapanlara ceza yağdı
|06 Eylül 2020 20:27
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Esenler'de gelin alma sırasında müzisyen getirip adete sokak düğünü yapan ve özel bir hastanenin acil girişinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatan şahıslara ceza yağdı. Konuyla ilgili 10 şahsa toplam 9 Bin TL idari para cezası işlemi uygulandı.
Esenler Menderes Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde yapılan "Gelin Alma" sırasında müzisyen getirip adeta sokak düğünü yapan ve özel bir hastanenin acil girişinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatan şahıslara ceza yağdı.
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda gelin alma etkinliğini düzenledikleri tespit edilen 10 şahsa, sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket etmekten 1593 sayılı hıfzıssıhha kanununun 282. maddesine istinaden 900 TL'den toplam 9 Bin TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca karayolları trafik kanununun ilgili maddesi gereğince de 132 TL para cezası işlemi uygulandı.
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