Soylu talimat verdi, helikopterle hastaneye ulaştırıldılar

Giresun'un Dereli ilçesinde torpil patlaması sonucu yaralanan iki çocuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla jandarma helikopteriyle hastaneye götürüldü.

İlçede yaşayan Muhammet Talha Türkmen ve Talha Yiğit adlı iki kuzen, oyun oynadıkları sırada torpilin patlaması üzerine yüzlerinden yaralandı. Çoçuklarını ilçe devlet hastanesine götürmek üzere hareket eden aile, güzergahta incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla karşılaştı.

Ailenin durumu ilettiği Bakan Soylu, çocukların kara yolu yerine helikopterle en hızlı şekilde hastaneye sevk edilmesi talimatını verdi.

Yaralanan iki kuzen daha sonra jandarma helikopteri ile Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu gibi durumlarda zamanla yarışıldığını ifade ederek "Çocuklar bir maytap, patlayıcı ile oynarken patlamış. Yüzlerinde biraz hasar mevcutmuş çocukların. Helikopterle birlikte acilen Giresun'a sevk edilmeleri talimatını verdik. Şükürler olsun gözde problem olabileceği değerlendiriliyordu ki oraya gidince olmadığı anlaşıldı. Patlamadan kaynaklı yaralanmalar var." diye konuştu.