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4 yaşındaki çocuk, inşaatta başından yaralanmış bulundu

Bursa'da, inşaat halindeki binadan ses gelmesi üzerine kontrole giden mahalleli, A.A. (4) isimli yabancı uyruklu erkek çocuğunu başından taşla yaralanmış buldu.
 06 Eylül 2020 20:41
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4 yaşındaki çocuk, inşaatta başından yaralanmış bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında, Gürsu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binadan inleme sesi duyan mahalle sakinleri, kontrol için geldiğinde yabancı uyruklu A.A. isimli erkek çocuğunu başından yaralı buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından taşla yaralandığı belirlenen A.A.'ya ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı çocuk, ambulansla Gürsu ilçesindeki Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. A.A.'nın evinin adresini belirleyen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. A.A.'nın, yabancı uyruklu Y.B. adlı erkek çocuğuyla birlikte yürüdüğü belirlenince adres tespiti yapıldı. Y.B., polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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