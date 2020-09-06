1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

ISPARTA'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina altında bulunan 42 kişi, ambulanslarla getirildikleri sınav salonlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Sınav bitiminde koronavirüs hastaları tekrar ambulansla evlerine bırakıldı.
 06 Eylül 2020 21:34
Yazdır
Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

ISPARTA'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina altında bulunan 42 kişi, ambulanslarla getirildikleri sınav salonlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Sınav bitiminde koronavirüs hastaları tekrar ambulansla evlerine bırakıldı.

Isparta'da KPSS'ye başvuru yapan ve kısa bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası evlerinde karantinaya alınan adaylar için özel ekipler oluşturuldu. ÖSYM'ye yaptıkları başvurunun ardından belirlenen 42 koronavirüs hastası, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla evlerinden alınıp, sınava girecekleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne getirildi. Burada sadece koronavirüslü hastalar için oluşturulan özel ve gerekli tedbirlerin alındığı sınıflara alınan hastalar, sınav bitişinde de yine aynı ambulanslarla evlerine bırakıldı.

Isparta il genelinde 42 koronavirüs hastasının sınava girdiğini söyleyen Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, ÖSYM il koordinatörlüğünden bize gelen listeye göre hasta adayları adreslerinden alarak ambulanslarla gerekli her türlü tedbir alınarak, sınava merkezi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasına götürdük. Sınavın bitiş saatinden sonra adaylar bu merkezden alınarak, hiç kimseyle temas ettirilmeden yine adreslerine sorunsuz bir şekilde ulaştırıldı dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doç. Dr. Milanlıoğlu: Koronavirüs inmeye neden olabilir
06 Eylül 2020 22:23		 İskenderun Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
06 Eylül 2020 21:25
Yolu kapatıp, gelin alma merasimi yapanlara ceza yağdı
06 Eylül 2020 20:27		 Babasının tabancasıyla intihar eden Buse, toprağa verildi
06 Eylül 2020 19:30
Kimliğini evde unuttu, kocası imdadına yetişti
06 Eylül 2020 18:27		 Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün 10 bine yakın araç geçti
06 Eylül 2020 18:18
Evini 3 milyon euro teklif eden Yunan'a satmadı
06 Eylül 2020 18:06		 'Türkiye'nin en büyük şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu
06 Eylül 2020 17:39
KPSS'ye geç kalan aday: O kadar da önemli değildi
06 Eylül 2020 17:18		 1 dakika ile sınavı kaçırdı, görevlilere dakikalarca dil döktü
06 Eylül 2020 17:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:38 - İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 26 kişi gözaltında22:36 - MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu22:26 - A'dan Z'ye 'Hayat Eve Sığar' uygulaması22:23 - Doç. Dr. Milanlıoğlu: Koronavirüs inmeye neden olabilir22:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü22:10 - Dışişleri'nden Fransa'daki skandala sert tepki
21:47 - Bakan Koca'dan gençlere 'koronavirüse karşı tedbir' uyarısı21:46 - Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi21:35 - Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü21:34 - Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi21:28 - Bakan Pakdemirli: Bugün Türkiye'de 24 yerde yangın çıktı21:25 - İskenderun Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
21:19 - ÖSYM tarzında hazırlanmış ÖABT sınav soruları20:41 - 4 yaşındaki çocuk, inşaatta başından yaralanmış bulundu20:40 - İskambil oynayan 15 kişiye 45 bin TL 'koronavirüs' cezası20:32 - Soylu talimat verdi, helikopterle hastaneye ulaştırıldılar20:27 - Yolu kapatıp, gelin alma merasimi yapanlara ceza yağdı
20:23 - Bakan Soylu: 2 bin 923 aday bu sayede sınava yetişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularını değerlendiriyoruz
KPSS sonrası trend oldu... İşte o tablo
Üniversitede yasak aşk skandalı: Tehdit, şantaj, tecavüz
Çocuk tacizcisi her yerden kovulmuş: Hem sapık hem sahtekar
Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan 5 ilimiz
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi
Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
'Yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli'
Sağlık tesislerindeki personele ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de
Bakan Koca duyurdu: Ek ödeme 3 ay daha uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ankaralı virüsü tatilde kaptı söylemi 2
covid 19 pozitiflerin olduğu sınıfta gözetmen olmak 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
her seyden anlayan adam 1
Güvenlik filesi 1
işsizlik psikolojisi 1
sesini duymak istedim 2
düğünü cafede yapmak 1
Sözlükle boşanmak 2
kruvasan 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam