Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü
|06 Eylül 2020 21:35
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulünde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.
İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Kabulde, Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın es-Serrac arasında, Libya halkının barış, emniyet ve refahına katkı yapacak ve ikili ilişkileri güçlendirecek verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye'nin önceliğinin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir.
Libya'da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası toplumun da bu doğrultuda ilkeli bir duruş ortaya koyması gerektiğini dile getirmiştir.
Görüşmede, Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
06 Eylül 2020 22:36
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
06 Eylül 2020 22:17
|Dışişleri'nden Fransa'daki skandala sert tepki
06 Eylül 2020 22:10
|Bakan Koca'dan gençlere 'koronavirüse karşı tedbir' uyarısı
06 Eylül 2020 21:47
|Bakan Pakdemirli: Bugün Türkiye'de 24 yerde yangın çıktı
06 Eylül 2020 21:28
|Bakan Soylu: 2 bin 923 aday bu sayede sınava yetişti
06 Eylül 2020 20:23
|Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan 5 ilimiz
06 Eylül 2020 19:08
|Bakan Gül'den hayatını kaybeden zabıt katibi için başsağlığı mesajı
06 Eylül 2020 19:06
|Türkiye ile Libya arasında işbirliği protokolü imzalandı
06 Eylül 2020 16:13
|Vali devreye girdi, uçak yolcuları ile yarım saat bekledi
06 Eylül 2020 15:22