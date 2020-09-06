Dışişleri'nden Fransa'daki skandala sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'da okutulacak lise son sınıf 'Tarih ve Coğrafya' ders kitabında PKK/YPG'nin bölücü ideolojisine yer verilmesi ile ilgili, "İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'da okutulacak lise son sınıf 'Tarih ve Coğrafya' ders kitabında PKK/YPG'nin bölücü ideolojisine yer verilmesine ilişkin gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "Fransa'da liselerde okutulmak üzere bir yayınevi tarafından hazırlandığı anlaşılan ders kitabında, Kürtlerle ilgili olarak PKK/YPG terör örgütünün bölücü ideolojisi doğrultusunda ifadelere yer verildiği görülmektedir. Fransa'nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu olan bu terör propagandasının, Başkanlık Saraylarında terör örgütünün sözde temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığı aşikardır. Fransa'nın, dış politika tercihlerini hemen her konuda Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etmesi ve bu yapılırken, tarihi gerçekler ile hukukun çarpıtılmasına teşebbüs edilmesi endişe vericidir. Fransız makamları, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadele harekatlarımızı işgal girişimi olarak nitelemişlerdi. Bu asılsız ithamların arkasında, terör devleti kurma planlarına Barış Pınarı Harekatımızla vurduğumuz darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığı yatmaktadır." ifadelerini kullandı. Sözcü Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan terör örgütüne destek olma ve PKK/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmesine ilişkin geçmişte yaptığımız açıklamalardaki görüşler ve uyarılar geçerliliğini korumaktadır. Muhteris siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmeleri insanlık adına endişe vericidir. İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz."