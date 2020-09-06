Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
|06 Eylül 2020 22:17
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.
Görüşmede, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB kurumlarını ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.
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