A'dan Z'ye 'Hayat Eve Sığar' uygulaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında birey ve toplum güvenliğini sağlamaya yardımcı "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile seyahat öncesi kod oluşturulurken, aynı zamanda güvenli bölge tespit edilebiliyor ve kurallara uymayan işletmelerin de ihbar edilmesine olanak sağlanıyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel salgın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden artış göstermeye başladığını söyledi.

Salgının etkilerin en aza indirilmesinde tedbirlere uyum noktasında toplumsal farkındalığın artırılmasının önem taşıdığını dile getiren İlhan, maske-fiziksel mesafe-hijyen kuralının yanı sıra çok sayıda tedbirin de hayata girdiğini aktardı.

Doğru bilgi aktarımının ve çocuktan erişkine, yaşlı gruptan kronik hastalığı bulunanlara kadar birçok kesimde farkındalık düzeyinin yüksek olmasının hastalıkla mücadelede önemli basamaklardan birini teşkil ettiğini vurgulayan İlhan, Türkiye'de de benzer çalışmaların yapıldığını anımsattı.

Prof. Dr. İlhan, bunlardan birinin "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması olduğunu hatırlatarak, bunun çok pratik ve hayatı çok kolaylaştıran bir uygulama olduğu söyledi.

"Yoğunluk haritası Türkiye'nin her yerini gösteriyor"

Uygulamanın mobil telefonlara yüklendiğinde rahatlıkla kullanılabildiğini belirten İlhan, aplikasyonda "HES Kodlarım", "HES Kodu Sorgula", "İhbarda Bulun", "Alan Karakod Okut" ve "Sağlık Durumu" bölümlerinin olduğunu anlattı.

Bunun yanı sıra "Yoğunluk", "Yakınlarım" başlıklı bölümlerinde yer aldığını anlatan İlhan, uygulamalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"HES, hayatın pandemi döneminde hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz bir uygulama. Zaten, tedbiren de seyahatlere çıkmadan önce bunu kullanarak HES kodu almamız isteniyor. Bir yere gidileceğinde Hayat Eve Sığar uygulamasından bakarak, gidilecek yerin yoğunluğuna bakılabilir ve buna göre gidip gitmemeye karar verilebilir. Örneğin, hafta sonu pikniğe gitmek, yürüyüşe çıkmak ya da bir yerde konaklama yapmak istiyoruz. Uygulamadan gitmek istediğimiz alandaki Kovid-19 yoğunluğuna bakabiliyoruz. Yoğunluk haritası Türkiye'nin her yerini gösteren çok kapsamlı bir içerik sağlıyor."

"Yoğunluk" kısmına tıklandığında bulunulan yerin Kovid-19 açısından sıklık düzeyinin renkli olarak göründüğünü gösteren İlhan, uygulamaya basıldığında istenildiğinde alanın genişletilerek, sokak ve apartmana kadar daha derinlemesine inceleme yapılabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. İlhan, bölgedeki kırmızı alan arttıkça vaka sayısının o bölgede arttığının anlaşılması gerektiğini bildirdi. Bunun bir güvenlik uygulaması olduğunun altını çizen İlhan, "Nasıl navigasyon kullanıyorsak, güvenliğimiz açısından gideceğimizin yeri öğrenmek açısından bu uygulama çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanında bununla ilgili bilgi sahibi olabiliriz." dedi.

"Kişinin sağlığındaki değişiklik HES kodunda gözüküyor"

İlhan, otobüs, uçak, tren seyahatlerinde zorunlu hale getirilen HES kodunun, ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda da kullanıldığını belirtti.

İlhan, "Kişinin sağlığında bir değişiklik olduğunda otomatik olarak bu bilgi HES kodunda gözüküyor. Yani, Kovid-19 pozitif sonuç çıktığında, kişi seyahate kabul edilmiyor. Örneğin, uçağa bindiniz ve uçaktaki bir kişinin Kovid-19 pozitif olduğu belirlendi. HES kodu sayesinde o uçağa binen diğer kişilere ulaşılması da sağlanıyor." dedi.

Kodun, HES kodu butonuna tıklandığında yeni kod ekle kısmından alınabildiğini anlatan İlhan, "HES kodunun da sorgulanması mümkün. Nüfusta üzerinize kayıtlı olan çocuklar ya da eşiniz için de HES kodu alınabiliyor." diye konuştu.

"Bir yerde yoğunluk varsa o yerin bildirilmesi doğru bir yaklaşım"

Aplikasyona yeni olarak "İhbar" bölümünün de eklendiğini ifade eden İlhan, "Vatandaşlar, eğer şüpheli bir durum olduğu düşünülüyorsa buradan bildirim yapabilecekler. Yani vatandaşlar 'İhbarda Bulun" uygulamasıyla da gönüllü denetici olacak. Kurallara uymayanları uyarmak, kimi zaman sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir yerde bu noktada bir yoğunluk varsa o yerin bildirilmesi doğru bir yaklaşım. Çünkü, orası herkes için koronavirüs açısından bir tehdit olacaktır." diye konuştu.

Burada verilen kişisel bilgilerin kimse ile paylaşılmayacağının da ekrana çıkan yazı ile ihbarda bulanan kişiye iletildiğini anlatan İlhan, bu butona tıklandığında işletme adı, açıklama, adres bilgilerinin girildikten sonra istenirse fotoğrafın da eklenebileceğini söyledi. İlhan, "Açıklamaya, 'Maske kuralına uyulmuyor, düğün yapılıyor.' denilebilir. Ne ise o yazılır. Belli bir kanıt oluşturmak için fotoğraf da kullanılabilir." dedi.