MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
|06 Eylül 2020 22:36
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir askerin hastaneye sevk edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
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