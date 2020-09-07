7 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
|07 Eylül 2020 00:04
|Yazdır
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/13.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin incir alım sezonu açılışına katılacak.
(Aydın/10.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 1 Ocak 2017'de düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 60 sanığın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
3- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Giresun)
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Milletvekili Savaş'tan 7 Eylül mesajı
06 Eylül 2020 23:57
|MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
06 Eylül 2020 22:36
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
06 Eylül 2020 22:17
|Dışişleri'nden Fransa'daki skandala sert tepki
06 Eylül 2020 22:10
|Bakan Koca'dan gençlere 'koronavirüse karşı tedbir' uyarısı
06 Eylül 2020 21:47
|Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü
06 Eylül 2020 21:35
|Bakan Pakdemirli: Bugün Türkiye'de 24 yerde yangın çıktı
06 Eylül 2020 21:28
|Bakan Soylu: 2 bin 923 aday bu sayede sınava yetişti
06 Eylül 2020 20:23
|Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan 5 ilimiz
06 Eylül 2020 19:08
|Bakan Gül'den hayatını kaybeden zabıt katibi için başsağlığı mesajı
06 Eylül 2020 19:06