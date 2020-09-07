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Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Kovid-19 karantinasındaki genç, beklediği ambulans gelmeyince 1 yıldır hazırlandığı KPSS'ye giremedi.
 07 Eylül 2020 00:26
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Ambulans gelmeyince, bir yıl hazırlandığı KPSS'ye giremedi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşanan 28 yaşındaki Emre Dabak, Kovid-19 nedeniyle karantina altında tutulduğu için 1 yıldır hazırlandığı KPSS'ye giremedi. İlçe merkezinde ikamet eden ve 12 gündür karantinada bulunan Dabak, il merkezinde düzenlenen sınava gidebilmek için bağlı bulunduğu sağlık kuruluşundan izin istedi. Dabak'a karantinada bulunduğu için toplu taşıma araçlarına binemeyeceği belirtilerek, sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceği söylendi. Ancak beklediği ambulans gelmeyince genç sınava gidemedi.

Emre Dabak, "Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındım. Geçtiğimiz hafta bağlı bulunduğum sağlık kuruluşundan KPSS sınavı için izin istedim. Özel aracım olup olmadığını sordular. Olmadığını söyleyince sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceğim söylendi. Sınavdan bir gün önce teyit için 112'yi aradım. Adres güncellemesi yapılarak yardımcı olacaklarını söylediler. Bugün erken kalkıp tekrar aradım. Bilgiler yeniden güncellendi. Ancak gelen giden olmadı. Karantinada olduğum için kendimde gidemedim. Sınava gireceğim salon ilçemize 50 dakika mesafede. Bir yıl bu sınava hazırlanmıştım" dedi.

Öte yandan, Sivas'ta filyasyon ekipleri bugün çok sayıda Kovid-19 hastasını evlerinden alarak onlar için belirlenin üç okulda sınava girmelerinde yardımcı oldu.
İhlas Haber Ajansı
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