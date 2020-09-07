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Mardin'de 2 mahalle ve 2 mezraya corona virüs karantinası

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 mahalle ile 2 mezra, karantinaya alındı.
 07 Eylül 2020 04:25
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Mardin'de 2 mahalle ve 2 mezraya corona virüs karantinası

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi ve bu mahalleye bağlı Der ile Karasu mezralarında mevsimsel tarım işçilerinin sirkülasyonun yoğun olduğu, bu işçilerin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine gelmeleri nedeniyle toplum Sağlığı açısından COVİD-19 sağlık taramalarının yapılacak olmasından dolayı 7 günlük karantina kararı alındığı duyuruldu.

Ayrıca yapılan açıklamanın devamında, Kocakent mahallesinde de COVİD-19 tanılı vatandaşların sayısının yüksek olduğu ve giderek artmasından dolayı mahalle karantinaya alındığı belirtildi. Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleler ile mezralara giriş-çıkışları kapattı.
İhlas Haber Ajansı
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